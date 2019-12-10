Sivas'ta aç kalan kurtlar köye inerek köpeğe saldırdı
Sivas’ın Divriği ilçesinde köye inen iki kurt köpeğe saldırdı, bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kurtların saldırdığı köpeklerin sahibi Abidin Ardıç, "Sabah saatlerinde köpeğimin sesleri ile uyandım. Pencereden baktığımda iki kurdun köpeğime saldırdığını fark ettim. Kurtlar evin merdivenlerine kadar girdi. Ben bahçeye çıktığımda kaçmışlardı." dedi.
Sivas'ta kar ve soğuk havanın etkisiyle yiyecek bulamayan yabani hayvanlar, köylere inmeye başladı. Divriği ilçesi Şahin köyüne inen 2 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde aç kurtlar, Abidin Ardıç'a ait av köpeğine saldırdı. Bir süre köpek ile kovalamaca yaşayan kurtlar, Ardıç'ı fark edince kaçmaya başladı. Ardıç'ın köpeğinin havlama seslerini fark ederek evinden dışarı çıkması köpeğinin hayatını kurtardı.
"KÖPEĞİMİN SESLERİ İLE UYANDIM"
Ardıç sabah saatlerinde köpeğinin sesleri ile uyandığını belirterek, "Sabah saatlerinde köpeğimin sesleri ile uyandım. Pencereden baktığımda iki kurdun köpeğime saldırdığını fark ettim. Kurtlar evin merdivenlerine kadar girdi. Ben bahçeye çıktığımda kaçmışlardı." dedi.
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