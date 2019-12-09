Sivas'ta iş makineleri çarpıştı
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
Sivas'ın Divriği ilçesinde iş makineleri çarpıştı. İlk açıklamalara göre meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.
Sivas'ta demir yolunda iş makinesi ile mobil aracın çarpışması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Divriği ilçesinde demir yolunda bakım ve onarım yapan iş makinesi ile personel taşımada kullanılan ve raylarda hareket eden mobil araç, Çaltı köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada yaralanan 5 işçi, Divriği Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan T.T. (42) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Demir yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.
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