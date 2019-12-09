Bursa'da balkona takılan kamyon kullanılmaz hale geldi
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
Bursa’da bir evin balkonuna takılan kamyon kullanılamaz hale geldi. Ciddi boyutta maddi hasar meydana gelirken yol bir süre trafiğe kapatılmak zorunda kalındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, önceki gün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi.
BALKONA TAKILDI
34 TU 8251 plakalı nakliyat kamyonu ara sokakta giderken bir evin birinci katındaki balkona takıldı. Maddi hasar meydana gelen kamyon kullanılmaz haline gelirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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