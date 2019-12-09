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Bursa'da balkona takılan kamyon kullanılmaz hale geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
İNANILMAZ KAZA! GÖREN ŞAŞTI KALDI

’da bir evin balkonuna takılan kamyon kullanılamaz hale geldi. Ciddi boyutta maddi hasar meydana gelirken yol bir süre trafiğe kapatılmak zorunda kalındı. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre , önceki gün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi.

BALKONA TAKILDI

34 TU 8251 plakalı nakliyat kamyonu ara sokakta giderken bir evin birinci katındaki balkona takıldı. Maddi hasar meydana gelen kamyon kullanılmaz haline gelirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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