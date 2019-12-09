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İzmit'te TIR ve halk otobüsü çarpıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
İZMİT'TE TIR VE HALK OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI

İzmit'te TIr ile halk otobüsünün çarpışmasında korku dolu anlar yaşandı. Sağlık personeli ve emniyet güçlerinin sevk edildiği bölgede 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

İzmit'te halk otobüsü ile TIR çarpıştı. Halk otobüsünün devrildiği kazada, yaklaşık 20 yaralı var.

Detaylar gelecek.

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