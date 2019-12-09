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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi | 9 Aralık 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2019
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

9 Aralık günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, , Doğu Anadolu’nun güneyi, ile sabah saatlerinde , , çevreleri ve ’nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 9 Aralık 2019 Pazartesi tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, , Doğu Anadolu'nun güneyi, ile sabah saatlerinde , , çevreleri ve 'nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğu kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Konya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile ve çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

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