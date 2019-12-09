09 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kocaeli'de hamile eşe işkence!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2019
KOCAELİ'DE HAMİLE EŞE İŞKENCE!

'nin Gölcük ilçesinde 5 aylık hamile Hacer Atik, 11 gün önce cezaevinden çıkan eşi Muhsin Culfacı'yı gelinlikle kapıda karşıladı. Cani adam ise 5 aylık hamile eşine işkence yaptı, tehditler savurdu.

Gölcük'te 5 aylık hamile Hacer Atik, 11 gün önce cezaevinden çıkarken gelinlik giyerek kapıda karşıladığı dini nikâhlı eşi Muhsin Culfacı tarafından evlerinde çıkan bir tartışma sonrası dövüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN