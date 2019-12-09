Kocaeli'de hamile eşe işkence!
Giriş Tarihi: 09.12.2019
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 aylık hamile Hacer Atik, 11 gün önce cezaevinden çıkan eşi Muhsin Culfacı'yı gelinlikle kapıda karşıladı. Cani adam ise 5 aylık hamile eşine işkence yaptı, tehditler savurdu.
Kocaeli Gölcük'te 5 aylık hamile Hacer Atik, 11 gün önce cezaevinden çıkarken gelinlik giyerek kapıda karşıladığı dini nikâhlı eşi Muhsin Culfacı tarafından evlerinde çıkan bir tartışma sonrası dövüldü.
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