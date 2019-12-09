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Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2019
AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.41'de Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 33 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

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