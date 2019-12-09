09 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
ADANA'DA FECİ KAZA! TÜM EKİPLER ALARMA GEÇTİ

'da işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Mumay idaresindeki 18 AJ 980 plakalı işçilerini taşıyan midibüs, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Taşçı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN