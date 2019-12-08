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Günlerdir aranıyordu! Kayıp Buse Arslan bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2019
GÜNLERDİR ARANIYORDU! İZMİR'DE BULUNDU

'in Bornova ilçesinde staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan (17), Karşıyaka ilçesinde bulundu. Buse Arslan'ın ilk ifadesinde Konak ilçesine bağlı 'nde günübirlik ev kiralayarak orda kaldığını söylediği ileri sürüldü.

'in Bornova ilçesinde staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan (17), Karşıyaka ilçesinde bulundu. Buse Arslan'ın ilk ifadesinde Konak ilçesine bağlı 'nde günübirlik ev kiralayarak orda kaldığını söylediği ileri sürüldü.

Bayraklı ilçesinde yaşayan Mehmet ve Raziye Arslan çiftinin kızı Buse Arslan, 27 Kasım tarihinde Bornova ilçesi Altındağ semtinde bulunan staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Kızlarından haber alamayan Arslan çifti polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kentin birçok noktasında aranan Buse Arslan bugün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesinde bulundu. Polis merkezine götürülen Arslan'ın, ilk ifadesinde Konak ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde günübirlik evlerden tuttuğu ve burada kaldığını söylediği ileri sürüldü. Polisin durumu bildirmesi üzerine Arslan çifti, polis merkezine gelerek kızlarını aldı.

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