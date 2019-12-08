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Son dakika: Arnavutköy'deki trafik magandası gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2019 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019
TRAFİĞİ ALT ÜST EDEN MAGANDA GÖZALTINA ALINDI

'de trafiği kapatarak drift yapan magandalardan biri yakalandı. Sürücü .'ye drift yapmaktan 5 bin 10 lira para cezası kesilirken, sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu. İ.D. bulunmamak için plakanın üzerini Türk bayrağı ile örtmüştü.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, geçen pazartesi günü 'de asker uğurlama konvoyundaki bazı araç sürücülerinin yolu trafiğe kapatıp tehlikeli araç kullanmalarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, araç sürücü 'yi dün öğlen saatlerinde gözaltına aldı.

5 BİN 10 LİRA PARA CEZASI ALDI VE SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Şüpheli, hakkında adli işlem yapılmak üzere Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Sürücü İbrahim D.'ye drift yapmaktan 5 bin 10 lira para cezası kesilirken, sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

Ayrıca araç sahibi Ferhat Ç.'de gözaltına alındı. Ferhat Ç.'ye herhangi bir işlem yapılmadı.

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