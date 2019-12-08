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Polisin 'dur' ihtarına uymayan taksiden uyuşturucu çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2019
POLİSİN AMANSIZ TAKİBİ SONUCU YAKALANDILAR

'da sürücüsünün dur ihtarına uymadığı , yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yol kapatılarak durduruldu. Takside yapılan aramada bir miktar ele geçirilirken, şoför ve yanındaki 3 kişi gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında , 07 YBC 31 plakalı taksinin şoförü T'ye (22) 'dur' ihtarında bulundu. Ancak Mahmut Kemal T. (22), hızını arttırıp, yoluna devam etti.

POLİS 10 KİLOMETRE BOYUNCA TAKİP ETTİ

Çevre yoluna çıkan sürücü, buradan D-400 karayolunu kullanarak Aksu ilçesine yöneldi. Peşindeki polisleri atlatmaya çalışan şoförü, 10 kilometrelik takibin ardından Aksu girişinde polisin yolu kapatması sonucu aracı durdurmak zorunda kaldı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Mahmut Kemal T. ile araçta bulunan uyruklu Aylin S, (20) yaşları 18'den küçük C.Ş ve C.Ş. gözaltına alındı. Takside arama yapan polis, bir miktar madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mahmut Kemal T'nin ticari araç kullanmak için gerekli belgelerinin olmadığı ortaya çıktı.

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