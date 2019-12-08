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Fırat Delibaş yakalandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2019
FIRAT DELİBAŞ YAKALANDI!

Hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan , 'da yakalandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Delibaş, cezaevine teslim edildi.

'ın, 2017 yılında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ve yargılandığı davada aldığı 5 yıllık hapis cezasının onandığı öğrenildi.



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