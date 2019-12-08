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Manisa'daki domuz avında feci ölüm!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2019
DOMUZ AVINDA FECİ ÖLÜM!

'nın Kırkağaç ilçesinde domuz avına çıkan kişi, ölü olarak bulundu. Göğsünden vurulduğu ve olay yerinde öldüğü anlaşılan ’nın cansız bedeni, Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırkağaç'ın Güvendik Mahallesi'nde domuz avına çıkan avcılar, birlikte yola çıktıkları arkadaşları 'yı bulamadı. Av köpekleriyle arkadaşlarını arayan ekip, 49 yaşındaki İsa Kara'nın cansız bedenini buldu.

Göğsünden vurulduğu ve olay yerinde öldüğü anlaşılan İsa Kara'nın cansız bedeni, Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazenin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Kara'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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