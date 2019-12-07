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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı geldi | 7 Aralık 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.12.2019
METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI GELDİ

7 Aralık 2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve 'nun doğusu ile , , , , ve çevrelerinin yağmur ve sağanak, ve çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 7 Aralık 2019 Cumartesi hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve 'nun doğusu ile , , , , ve çevrelerinin yağmur ve sağanak, ve çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Cumartesi sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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