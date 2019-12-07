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Dağdan kopan devasa kaya evi delip içeri girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
DAĞDAN KOPAN DEVASA KAYA EVİ DELİP İÇERİ GİRDİ

'nin ilçesinde bir köyde dağdan kopan devasa kaya parçası Doğan ailesinin evine girdi. O anda evde bulunan anne ve oğlu büyük korku yaşarken evde büyük maddi hasar oluştu.

Olay, dün akşam saatlerinde Çemişgezek ilçesine bağlı Yukarıbudak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Suat Doğan ve ailesinin yaşadığı prefabrik eve, dağdan kopan devasa kaya parçası düştü.

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