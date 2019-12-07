Kara akbaba Munzur Vadisi'nde ilk kez görüldü
Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı’nda ilk defa görülen ve vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kara akbaba tedavi altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi Murat Özel, “İlk bakım ve muayenesinden sonra vitamin ve antibiyotik tedavisi uyguladık. Şu anda genel durumu iyi, bakıyoruz. Munzur Vadisi Milli Parkı için kara akbaba ilk kayıt. İyileştikten sonra yeniden doğal ortamına bırakacağız.
Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bitkin halde bir kara akbaba bulan vatandaşlar, hayvana sahip çıkarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim etti. Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan kara akbabanın tedavisine başlandı. Daha önce Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında kayıt altına alınan kara akbabanın ilk kez Munzur Vadisi'nde görüldüğü ve tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.
"TÜRÜNÜN EN BÜYÜĞÜ"
Kara akbabanın vatandaşlar tarafından bulunarak kendilerine teslim edildiğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi Murat Özel, "İlk bakım ve muayenesinden sonra vitamin ve antibiyotik tedavisi uyguladık. Şu anda genel durumu iyi, bakıyoruz. Munzur Vadisi Milli Parkı için kara akbaba ilk kayıt. İyileştikten sonra yeniden doğal ortamına bırakacağız. Leşçil hayvandır. Türünün en büyüğü, doğanın çöpçüsü bunlar. Diğerlerinin açamadığı leşleri bunlar açıyor daha güçlü oldukları için" dedi.
Bioçeşitlilik çalışmasında kara akbaba tespit edildiğini anımsatan Özel, Munzur Vadisi için bulunan kara akbabanın ilk kayıt olduğunu kaydetti.
Ağustos ayında iki kanadı kesilmiş bir kızıl şahinin de kendilerine teslim edildiğini dile getiren Özel, "Kanatları yavaş yavaş çıkmaya başladı. 15 güne kadar muhtemelen kanatları çıkacak. Onu da yeniden doğal ortamına bırakacağız" diye konuştu.
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