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Evden gelen kokular alarma geçirdi! Korkunç manzara

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
EVDEN GELEN KOKULAR ALARMA GEÇİRDİ! KORKUNÇ MANZARA

'de üç gündür haber alamadıkları komşularının evinden kötü kokuların geldiğini fark eden mahalleli polise haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri korkunç manzara ile karşılaştı. Vücudunda çürükler bulunan yerdeki kişinin öldüğü sanılırken yapılan kontrollerde nefes aldığı belirlendi.

'de üç gündür haber alamadıkları komşularının evinden kötü kokuların geldiğini fark eden mahalleli polise haber verdi. Polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı. Vücudunda çürükler bulunan yerdeki kişinin öldüğü sanılırken yapılan kontrollerde nefes aldığı belirlendi.

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