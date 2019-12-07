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Denizli'de ev arkadaşlarını acımadan öldürdü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.12.2019
DENİZLİ'DE EV ARKADAŞLARINI ACIMADAN ÖLDÜRDÜ!

'nin Pamukkale ilçesinde, uyruklu , aynı evde yaşadığı vatandaşı 2 erkeği boğazlarından bıçaklayıp, öldürdü. Nazari, olayın ardından emniyete giderek teslim oldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Topraklık Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. uyruklu , bu sabah giderek, aynı evde kaldığı vatandaşı 2 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Nazari gözaltına alınırken, adrese giden polis ekipleri, boğazından bıçaklanmış 2 kişinin cesediyle karşılaştı. Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, Daşmurat Nazari'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Ölen Afganların cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Daşmurat Nazarinin cinayetten sonra evden çıkarak polis merkezine doğru gitmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın yaşandığı evdeki kişilerin oturma izninin bulunup bulunmadığı, cinayetin neden işlendiği araştırılıyor.

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