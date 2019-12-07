Genç kadını arkadaşına attığı konum kurtardı! 5 kişi tutuklandı
Çanakkale'de silah ve bıçak zoruyla kaçırıldığı iddia edilen B.B., polis tarafından Edirne'nin Keşan ilçesinde tutulduğu yerden kurtarıldı. Olayla ilgili yakalanarak, gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaçırılan B.B.'nin cep telefonundan kız arkadaşına konum atmasıyla yerinin belirlenip, kurtarıldığı öğrenildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bir kadın, erkek arkadaşı B.B.'nin bir araca zorla bindirilerek, kaçırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, bir süre sonra kız arkadaşına cep telefonundan bulunduğu konumu atan B.B.'nin Keşan'da olduğunu belirledi.
Haber verilmesi üzerine Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada B.B.'yi Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerindeki bir iş yerinde bularak, emniyete götürdü. B.B., ifadesinde 5 şüpheli tarafından zorla araca bindirilerek, darp edildiğini ve Çanakkale'den Keşan'a getirilene kadar silah ve bıçakla tehdit edilerek, üzerine kayıtlı evinin istendiğini iddia etti.
Polis, kısa sürede olayın şüphelileri Cengiz Oral, Güney Bölek, Ferdi Ardaç, Recep Öztürk ve Mustafa Kısa'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'birden fazla kişiyle silahlı yağma ve kişi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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