Denizli'de vahşet! İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayıp öldürdü
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, Afganistan uyruklu Daşmurat Nazari, aynı evde yaşadığı vatandaşı 2 erkeği boğazlarından bıçaklayıp, öldürdü. Nazari, olayın ardından emniyete giderek teslim oldu.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Topraklık Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Afganistan uyruklu Daşmurat Nazari, bu sabah polis merkezine giderek, aynı evde kaldığı vatandaşı 2 kişiyi öldürdüğünü söyledi.
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