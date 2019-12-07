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Denizli'de vahşet! İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayıp öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
VAHŞET! EKİPLERİ ŞOKE EDEN MANZARA

’nin Pamukkale ilçesinde, uyruklu , aynı evde yaşadığı vatandaşı 2 erkeği boğazlarından bıçaklayıp, öldürdü. Nazari, olayın ardından emniyete giderek teslim oldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Topraklık Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. uyruklu , bu sabah giderek, aynı evde kaldığı vatandaşı 2 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

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