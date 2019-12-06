Sivas'ta 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Giriş Tarihi: 06.12.2019
Son dakika haberine göre...Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Yavu İlk ve Ortaokulunda 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yavu İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 21 öğrenci, öğle yemeğinde konserve yedi. Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler, köydeki sağlık ocağına götürüldü. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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