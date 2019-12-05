Son dakika: Doğu Karadeniz'de buzlanma ve don uyarısı
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
Son dakika haberine göre Doğu Karadeniz'de buzlanma ve don olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde buzlanma etkili olacak. Gelecek 3 gün boyunca kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.
Muhtemel yaşanabilecek ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.
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