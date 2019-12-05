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Son dakika: Doğu Karadeniz'de buzlanma ve don uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
METEOROLOJİ'DEN O BÖLGEMİZ İÇİN UYARI

haberine göre Doğu Karadeniz'de buzlanma ve don olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde buzlanma etkili olacak. Gelecek 3 gün boyunca kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Muhtemel yaşanabilecek ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

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