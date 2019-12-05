Son dakika: Doğu Karadeniz'de buzlanma ve don uyarısı

Son dakika haberine göre Doğu Karadeniz'de buzlanma ve don olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde buzlanma etkili olacak. Gelecek 3 gün boyunca kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Muhtemel yaşanabilecek ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.



