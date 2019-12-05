5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir, nasıl, ne zaman ortaya çıkmıştır?
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü! Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmasının 85'inci yıldönümü olan bugün, sosyal medya platformlarından en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki, Türkiye'nin dört bir yanında hatırlanan Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman ortaya çıktı? İşte merak edilenler...Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği 5 Aralık, Kadın Hakları günü olarak kutlanıyor. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, tüm dünyada kadınların daha insanca yaşama isteğini dile getirdikleri bir mücadele ve dayanışma gündür. İşte Dünya Kadın Hakları günü mesajları ve merak edilenler....
KADIN HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadınların her alanda ileri bir seviyede olmasını arzu ederek bütün dünya ülkelerinden önce 5 Aralık 1934 tarihinde Türk Kadınına "Seçme ve Seçilme Hakkı" tanıdı. 5 Aralık 1934 günü dünyada kadınların yasal olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu ülke sayısı 28, bu hakkın kullanıldığı ülke sayısı ise sadece 17 idi. 5 Aralık 1934'de Türkiye Cumhuriyetinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınırken, o dönemde Avrupadaki bazı gelişmiş ülkelerde bile kadınların bu hakkı bulunmuyordu. Seçme ve seçilme hakkına Fransa'da kadınlar 1944, İtalya'da 1945, Yunanistan'da 1952, Belçika'da 1960 ve İsviçre'de 1971 yılında kavuştular.
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