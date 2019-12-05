Osmaniye'de 475 gram 'selenyum 74' adlı kimyasal madde ele geçirildi
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
Osmaniye'de jandarma ekipleri, satışa hazır piyasa değeri yaklaşık 5 milyon dolar olan 475 gram 'selenyum 74' adlı kimyasal madde ele geçirdi. Şüpheliler S.C. ve İ.B. hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Osmaniye'ye, uçak roket malzemesi, cam, plastik üretimi ile kalp ve kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan 'selenyum 74' isimli kimyasal madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
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