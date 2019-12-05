Kocaeli'de engelli vatandaşı gasp edip boğazını keserek öldüren şahıs cezayı duyunca bayıldı
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
Kocaleli'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur’u (50) gasp amacıyla defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Gürsel Kızıldağ (25) ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyunca baygınlık geçirdi.
Geçen 17 Mart günü, Karamürsel Kayacık Mahallesi'nde yaşanan olayda, tekerlekli sandalyesi ile kuruyemiş satarak geçimini sağlayan Muktedir Çapur, evinin girişinde öldürüldü. Vücuduna 30 bıçak darbesi aldıktantan sonra boğazı kesilen Çapur'un katil zanlısı olarak Gürsel Kızıldağ ve Burak Gülfidan gözaltına alındı. Çapur'u öldürdükten sonra üzerindeki 160 lira ile 6 paket sigarayı aldığı belirlenen Gürsel Kızıldağ tutuklandı. Burak Gülfidan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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