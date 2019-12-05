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Aşkını ilanla duyuran kişi merak konusu oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
SİVAS'TAKİ İLAN MERAK KONUSU OLDU! GÖREN DURUP OKUYOR

'ta bir kişi, aşkını billboarddan ilan etti. İlanı veren meçhul kişi, kentte merak konusu oldu. ek bina girişinde ilanı gören herkes durup okudu.

Örtülüpınar Mahallesi, İnönü Bulvarı üzerindeki Numune Hastanesi ek bina girişinde bulunan billboarddaki yazı, görenleri şaşırttı. İlanı veren, ismi bilinmeyen kişi, şu sözlerle aşkını ilan etti:

'Balım gülünce sanki cennet bahçesindeyim. Gözlerine baktığımda cennette uçan kuş gibiyim. Küçük bir şans ver bana, seni her iki dünyanın en mutlu kadını yapayım. Sultanım'

İşte herkesin durup okuduğu o ilan:

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