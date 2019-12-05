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Samsun'da güvenlik müdürü, kapıyı açmayan 2 kadın görevliye böyle saldırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2019
GÜVENLİK MÜDÜRÜ, İKİ KADIN GÖREVLİYE BÖYLE SALDIRDI

'da, ’nda görevli güvenlik müdürü M.K., kendisine kapıyı açmadıkları iddiasıyla 2 kadın güvenlik görevlisine tekme tokat saldırdı. O anlara ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından M.K.'nın görev yeri değiştirildi, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi içerisinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Karadeniz Öğrenci Kız Yurdu'nda 6 ay önce meydana geldi.

Samsun'da güvenlik müdürü, kapıyı açmayan 2 kadın görevliye böyle saldırdı SAMSUN'DA GÜVENLİK MÜDÜRÜ, KAPIYI AÇMAYAN 2 KADIN GÖREVLİYE BÖYLE SALDIRDI

Güvenlik müdürü olan M.K., kadın güvenlik görevlileri, kendisine kapıyı açmadığı gerekçesiyle önce sözlü olarak azarladı, sonra da tekme tokat saldırarak, yerlerde sürükledi.

Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının üzerine M.K.'nin görev yeri değiştirildi, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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