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Acı tesadüf! Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan baba

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
ACI TESADÜF!

’da sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ortasındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobilde 2 arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Muhammed Harman'ın, belediyede çalışan babası Enver Harman, yerindeki temizlik çalışmalarına katıldı. Baba, polisin söylediği ismi duyunca hayatının en acı anını yaşadı.

, dün saat 07.30 sıralarında Karayolu'nun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Mustafa Koç yönetimindeki 43 APP 021 plakalı otomobil, Sporkent Kavşağı'nda kontrolden çıkıp, refüje çıktı. Takla atan otomobil önce ağaca, ardından da aydınlatma direğine çarparak, durdu. Kazada Muhammed Harman ve Semih Aslan olay yerinde, Mustafa Deniz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TEMİZLİK YAPTIĞI SIRADA, OĞLU CENAZE ARACINA KONULDU

Ölenlerden Muhammed Harman'ın Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan babası Enver Harman'ın, oğlunun ölümünden habersiz, kaza yerinde yapılan temizlik çalışmasında görev aldığı ortaya çıktı. Baba Harman, kaza yapan otomobilin çevresindeki ağacı motorlu testere ile keserken, üzerileri örtülü olduğu için görmediği oğlu ve arkadaşı Semih Aslan'ın cansız bedenleri cenaze aracına konuldu.



POLİSİN SÖYLEDİĞİ İSMİ DUYUNCA FERYAT ETTİ

Baba Harman, kestiği ağaç parçalarını kaldırıldığı sırada ise olay yerindeki polislerden ölenlerin isimlerini duydu. Hemen polisin yanına gidip isimleri yeniden soran baba, aldığı yanıt karşısında "Bu benim küçük oğlum" diyerek, feryat etti. Acılı baba iş arkadaşları tarafından, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Koç ise, adliyeye sevk edildi. Koç'un ifadesinde, "Ağaçköy'deki bir arkadaşımıza gitmiştik, sabah oradan dönüyorduk. Önümde kamyon vardı. Arkadaşlarımdan biri kamyonu fark etmediğini düşünmüş olacakki direksiyonu tuttu. Ben de hakimiyeti kaybettim. Başkada bir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Kütahya'da kullandığı otomobilin yol ortasındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarpmasıyla araçtaki 3 arkadaşının ölümüne neden olan Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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