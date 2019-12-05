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Düğün salonlarına dadanan sahte garson düğün sahiplerinden bahşiş topluyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
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’da düğün salonlarına dadanan sahte garson, düğün sahiplerini bahşiş toplayarak dolandırıyor. Birçok düğün salonuna girerek aynı yöntemi uygulayan sahte garsonun, gelinin babasından 250 TL aldığı anlar kamerada.

'ndaki düğün salonlarına dadanan sahte garson, hem düğün salonu işletmecilerini hem de düğün sahiplerini dolandırıyor. Düğün salonlarına garson gibi giyinerek giren dolandırıcı, düğün sahiplerinden ve yakınlarından bahşiş adı altında para topluyor.

Düğün salonlarına dadanan sahte garson düğün sahiplerinden bahşiş topluyor DÜĞÜN SALONLARINA DADANAN SAHTE GARSON DÜĞÜN SAHİPLERİNDEN BAHŞİŞ TOPLUYOR

BAHŞİŞ TOPLADIĞI ÖĞRENİLDİ

Farklı adreslerde, düğün sahiplerinden bu şekilde yüzlerce lira toplayan şahıs, aynı zamanda düğün salonu işletmecilerini de zor durumda bırakıyor. Şahsın aynı yöntemle çok sayıda düğün salonuna giderek bahşiş topladığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sahte garsonun gelinin babasından bahşiş aldığı anlar düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde "garsonum" diyerek gelinin babasını dışarı çıkaran şahıs, babadan 250 TL bahşiş alıyor.

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