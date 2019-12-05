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Başkentte operasyon: Sahte içkide kullanılan 24 ton etil alkol ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
TAM 24 TON! ÖLÜM SATACAKLARDI

Başkent 'da bir depoya düzenlenen baskında, üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yenimahalle ilçesinde ''merdiven altı'' tabir edilen bir depoda hijyenik olmayan koşullarda üretildiğini tespit etti.

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