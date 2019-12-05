Başkentte operasyon: Sahte içkide kullanılan 24 ton etil alkol ele geçirildi
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
Başkent Ankara'da bir depoya düzenlenen baskında, sahte içki üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yenimahalle ilçesinde ''merdiven altı'' tabir edilen bir depoda hijyenik olmayan koşullarda sahte içki üretildiğini tespit etti.
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