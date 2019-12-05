Gök taşı bulduğunu iddia etti 2 milyon istedi!
Batman ile Siirt sınırında bulunan Gözpınar köyünde ikamet eden Hamit Köstek isimli vatandaş, tarlasında bulduğu ve gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon lira istiyor.
Gözpınar köyünde ikamet eden Köstek, sabah saatlerinde tarlasını sürmek için alana gitti. Tarlaya gittiğinde farklı taşlar gören Hamit Köstek, bunları toplayıp evine götürdü. Toplam 7 kilogram ağırlığındaki taşları büyük bir önemle toplayıp evine götüren Köstek, gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon lira istediğini belirtti.
"YETKİLİLER TAŞLARI ARAŞTIRSIN"
Hamit Köstek, sabah saatlerinde sürmek için tarlaya gittiğini söyledi. Köstek, "Tarlama çift sürmeye gittiğimde yağmur yağmıştı, yağmur yağdığı zaman arazimde parlayan bir şey gördüm. Gidip baktığımda taş gördüm aldım eve getirdim. İnternetten araştırma yaptım, bazı testler yaptım mıknatıs ile taşı tutuyor, kolonya testi yaptım ve sonradan tekrar arazime gidip taşları toplayıp eve geldim. Yetkililerin araştırma yapmasını istiyorum. Arazimin 250 metre kare alan içerisinde mıknatıs ile kontrol etikten sonra topladım. İnternetten araştırma yaptım bu taşlar için 2 milyon dolar istiyorlar ama benim dolarla işim yok, benim Türk lirası ile işim var. Topladığım meteorit taşları yaklaşık 7 kilo vardır. Meteorit taşlarını 2 milyondan satışa sunuyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- "Kimse İstanbul'u susuz bırakmaz"
- Sivas'taki ilan merak konusu oldu! Gören durup okuyor
- Cezayı duyunca bayıldı
- Güvenlik müdürü, iki kadın görevliye böyle saldırdı
- Kahramanmaraş'ın 2 ilçesinde okullar tatil edildi
- Doğu'da 6 ilde kuvvetli buzlanma ve don uyarısı
- Adliyenin önünde havaya ateş açan maganda tutuklandı
- Bir siyanür faciası daha!
- Acı tesadüf!
- Acı tesadüf! Buna yürek dayanmaz
- Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm izle! – ATV
- Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Kayseri kar tatili var mı? Kayseri Valiliği…
- 6 Aralık Cuma kar tatili olan iller hangileri? Yarın okullar tatil mi? Valilik MEB kararları…
- 6 Aralık Malatya’da okullar tatil mi? Malatya’da yarın okullar tatil mi Valilik MEB açıklaması!
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Cambridge Camisi'nin açılış töreninde önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan veto etmişti! Termik santrallere filtre takılmasına erteleme yok
- Aşkını ilanla duyuran kişi merak konusu oldu
- Fransa'da hayat durdu! Fransa tarihinin en büyük grevi
- Milli Savunma Bakanlığı: YPG Rasulayn'da roket mühimmatı kullanarak...
- Samsun'da güvenlik müdürü, kapıyı açmayan 2 kadın görevliye böyle saldırdı
- Kütahya'da temizlik işçisi baba, oğlunun öldüğü kazanın temizlik çalışmasını yaptı
- Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı