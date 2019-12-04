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Van'da silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2019
SİLAH KAZASINDA YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU

, 'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan askerin kaldırıldığı hastanede olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Çaldıran'da 3 Aralık'ta, pusu-keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında, silah kazası sonucu ağır yaralanan kahraman bir silah arkadaşımız, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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