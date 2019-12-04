04 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Kütahya'da otomobil önce ağaca sonra direğe çarptı: Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
KORKUNÇ MANZARA! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

'da çevre yolunda sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde bulunan ağaca ve direğe çarpan araçta bulunan 5 kişiden 2'si hayatını kaybederken, 3'ü ise ağır yaralandı.

'da refüjde bulunan ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 3'ü ağır yaralandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN