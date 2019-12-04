Kütahya'da otomobil önce ağaca sonra direğe çarptı: Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
Kütahya'da çevre yolunda sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde bulunan ağaca ve direğe çarpan araçta bulunan 5 kişiden 2'si hayatını kaybederken, 3'ü ise ağır yaralandı.
Kütahya'da refüjde bulunan ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 3'ü ağır yaralandı.
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