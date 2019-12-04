Son dakika: İzmir’de ByLock’çulara operasyon!

FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock’u kullandığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında İzmir merkezli operasyon başlatıldı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kendi mensupları arasında kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması Bylock'u kullanan şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bylock kullandıkları tespit edilen ve ID numaraları belirlenen 25 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

İzmir, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Muş ve Çorum illerinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama ve gözaltı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.