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Son dakika: İzmir’de ByLock’çulara operasyon!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2019
İZMİR’DE BYLOCK’ÇULARA OPERASYON!

'nün kriptolu haberleşme uygulaması ’u kullandığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında merkezli operasyon başlatıldı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kendi mensupları arasında kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması 'u kullanan şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bylock kullandıkları tespit edilen ve ID numaraları belirlenen 25 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

İzmir, , , , ve illerinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama ve gözaltı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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