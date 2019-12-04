Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem
Giriş Tarihi: 04.12.2019
Son dakika haberine göre; Kandilli Rasathanesi saat 05:25'te, Akdeniz Girit Adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Meydana gelen depremin derinliğinin 14.4 km olduğu açıklandı.
Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin derinliğinin 14.4 km olduğu açıklandı.
İlk depremin hemen ardından saat 05:36'da 3.0 şiddetinde ikinci bir deprem daha meydana geldi.
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