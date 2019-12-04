04 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2019
AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberine göre; Kandilli Rasathanesi saat 05:25'te, açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir meydana geldiğini duyurdu. Meydana gelen depremin derinliğinin 14.4 km olduğu açıklandı.

açıklarında meydana gelen depremin derinliğinin 14.4 km olduğu açıklandı.

İlk depremin hemen ardından saat 05:36'da 3.0 şiddetinde ikinci bir daha meydana geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN