MEB AÖL sınav giriş yeri sorgulama ekranı! AÖL sınav giriş yeri nasıl öğrenilir?

AÖL sınav giriş belgesi sorgulama sayfası açıktan lise okuyan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğrenciler sınav hazırlıklarına devam ederken bir yandan da sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyordu. 2019/1 dönemi Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri açıklandı. AÖL sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. AÖL sınav giriş belgesini görmek isteyenler internette araştırmaya yapıyor. İşte sorgulama sayfası...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavının giriş belgeleri, yüz binlerce açık lise öğrencisinin erişimine açıldı. Sınava katılım sağlayacak olan açık lise öğrencileri, sınav giriş belgelerini MEB'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. İşte, AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2019-2020 iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak.