ASDEP başvurularında son günler! ASDEP 1000 personel alım şartları neler?
ASDEP yani Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvurular internet üzerinden alınıyor. Türkiye genelinde yapılacak personel alımı için toplam 1000 kişilik kontenjan açıldı. Başvuruların ardından adaylar sözlü sınava alınacak. Peki ASDEP başvuru şartları neler? ASDEP sınavında sorulacak konular neler?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı , 81 ilde toplam 1000 yeni sözleşmeli personel alımı için başvuruları almaya başladı. 6 Aralık tarihine kadar internet üzerinden yapılacak ASDEP başvuruları için şartlar merak ediliyor. İşte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP personel alımı başvurularına dair detaylar...
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
a) Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27/11/2019 - 06/12/2019 tarihleri arasında yapacaklardır.
b) Adaylar başvuruda bulunacakları pozisyon unvanı için istenilen öğrenime ilişkin olarak, öncelikle e-devlet sisteminden alınan barkodlu/karekodlu öğrenim belgesini pdf formatında, bu belgenin e-devlet sisteminde bulunmaması durumunda ise diploma ya da mezuniyet belgesini taratarak pdf formatında "öğrenim belgesi" alanına yükleyeceklerdir.
c) Fotoğrafı çekilerek sisteme yüklenen belgeler işleme alınmayacaktır.
ç) Eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınan ve imzalanan sınav başvuru formu ve beyan formu sözlü sınava geldiklerinde ibraz edeceklerdir.
d) Yanlış bilgi beyan eden veya eksik belge ibraz eden adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.
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