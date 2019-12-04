Zebra midyeler Türkiye’yi 10 yılda istila etti, balıkçılık için büyük sorun olacak

Nereden geldiği belirlenemeyen zebra midyeler, dünyada ekonomik ve ekolojik olarak ciddi zararlara yol açan istilacı bir tür olarak biliniyor. Dünyanın en istilacı midyeleri arasında gösterilen zebra midyelerin dişileri yılda 1 milyon, hayatı boyunca da 5 milyonun üzerinde yumurta bırakıyor. Suyun geçtiği her sızıntıya ulaşıyor. Zebra midyelerin bir ortama girmesinden sonra üremesinin önlenmesi günümüz itibari ile mümkün değil

Son yıllarda denizleri ve tatlı suları hızla istila etmeye başlayan zebra midyeler, büyük tehlikenin habercisi. Barajların ömrünü yarı yarıya azaltan, su borularına yapışarak istila eden zebra midyeler tatlı sularda da hızla yayılmaya başladı.

Peki zebra midyeler ülkemizde en çok hangi bölgelerde görülüyor? Bu midyelerin balıkçılık sektörüne, ekosisteme ve Türkiye ekonomisine ne gibi zararları var? Ne gibi önlemler alınabilir?