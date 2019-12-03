03 Aralık 2019, Salı
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Türkiye’de yaşayan Suriyeliler memleketine dönüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2019
YÜZLERCE SURİYELİ TELABYAD’A DÖNÜŞ YAPTI

’nin kuzeyinin ile / terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte çoğu ’de yaşayan olmak üzere yüzlerce Tel Abyadlı akın akın memleketlerine dönüyor.

'nin kuzeyinin ile / terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte dönüşler de hız kazandı. Çoğu 'de yaşayan 537 kişi gece saatlerinde 'nın sınır ilçesi olan Akçakale Gümrük Kapısından geçerek 'a gitti.

Toplam 48 araçla sınıra gelen aileler, sevgi gösterilerinde bulunarak kapıdan geçip Suriye tarafına geçti. Konvoyda bulunan kamyon ve minibüslerde ise ev eşyaları olduğu gözlendi.

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