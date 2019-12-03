Türkiye’de yaşayan Suriyeliler memleketine dönüyor
Giriş Tarihi: 03.12.2019
Suriye’nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte çoğu Türkiye’de yaşayan olmak üzere yüzlerce Tel Abyadlı akın akın memleketlerine dönüyor.
Suriye'nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte dönüşler de hız kazandı. Çoğu Türkiye'de yaşayan 537 kişi gece saatlerinde Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale Gümrük Kapısından geçerek Tel Abyad'a gitti.
Toplam 48 araçla sınıra gelen aileler, sevgi gösterilerinde bulunarak kapıdan geçip Suriye tarafına geçti. Konvoyda bulunan kamyon ve minibüslerde ise ev eşyaları olduğu gözlendi.
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