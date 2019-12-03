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Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2019
ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

’ın Nazilli ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatı katından asansör boşluğuna düşen 55 yaşındaki Sayit Beyazıt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Albay Karaoğlanoğlu Caddesi Atatürk Parkı yakınlarında bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre, oturduğu evin çatı katında bulunan güneş enerjisi panelini tamir etmek isteyen Sayit Beyazıt, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Olayı gören yakınlarının durumu bildirmesi üzerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sayit Beyazıt, ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Beyazıt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Beyazıt'ın öldüğünü haber alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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