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Son dakika: Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2019
METEOROLOJİ'DEN KAR VE YAĞMUR UYARISI!

Son dakika haberine göre; ’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara, Ege, Göller Yöresi, ’nun kuzey ve doğusu, ile ’nun kuzeyinde yağış bekleniyor.

'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile , , ve çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, Doğu kıyıları, , Balıkesir, , Manisa ve çevreleri ile 'in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağmur, çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Marmara'ya kar yağışı uyarısı | 3 Aralık 2019 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! MARMARA'YA KAR YAĞIŞI UYARISI | 3 ARALIK 2019 HAVA DURUMU

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