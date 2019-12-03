Son dakika: Büyükçekmece TEM'de TIR devrildi! Yol kapandı
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul, Büyükçekmece'de öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nda kaza yapan TIR devrildi. Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı.
İstanbul'da öğle saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda kaza yapan TIR devrildi.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Yaşanan kazadan sonra bölgeye ekipler sevk edilirken Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı. Yolun trafiğe açılması için çalışmalar başlatıldı.
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