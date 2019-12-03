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Son dakika: Büyükçekmece TEM'de TIR devrildi! Yol kapandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
TEM'DE TIR DEVRİLDİ! YOL KAPANDI

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul, 'de öğle saatlerinde Otoyolu'nda kaza yapan TIR devrildi. istikametinde yol trafiğe kapandı.

İstanbul'da öğle saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Otoyolu'nda kaza yapan TIR devrildi.

Son dakika: Büyükçekmece TEM'de TIR devrildi! Yol kapandı SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE TEM'DE TIR DEVRİLDİ! YOL KAPANDI

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Yaşanan kazadan sonra bölgeye ekipler sevk edilirken istikametinde yol trafiğe kapandı. Yolun trafiğe açılması için çalışmalar başlatıldı.

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