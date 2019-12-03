Kayseri'de halk otobüsü beton mikseriyle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de yolcu taşıyan bir halk otobüsü sefer sırasında beton mikseriyle çarpıştı. Kazada refüje çıkan halk otobüsünde bulunan çok sayıda kişi yaralandı.

Kayseri'de halk otobüsüne beton mikserinin çarpması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi Osman Özcan caddesi üzerinde meydana geldi.





BETON MİKSERİ ÇARPTI

Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 38 AB 206 plakalı halk otobüsüne, 27 AJE 35 plakalı beton mikseri çarptı. Kazada, refüje çıkan halk otobüsünde bulunan çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.