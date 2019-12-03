Son dakika: Ankara'da deprem
Giriş Tarihi: 03.12.2019
Son dakika haberine göre Ankara'da merkez üssü Kızılcahamam'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde saat 12:06'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 2.7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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