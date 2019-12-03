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Son dakika: Ankara'da deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2019
ANKARA'DA DEPREM

Son dakika haberine göre 'da merkez üssü 'da 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 'nın ilçesinde saat 12:06'da 3.2 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem yerin 2.7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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