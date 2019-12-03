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Ankara'daki bir okulda skandal görüntü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2019
ANKARA'DAKİ BİR OKULDA SKANDAL GÖRÜNTÜ!

Sınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. 'nın konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattığı öğrenildi.

'da bir okulda çekildiği iddia edilen görüntüde, İngilizce öğretmeni sınıfta ders anlatırken, bir öğrencinin pencere kenarında sigara içtiği görüldü. Ayrıca sınıftan yükselen gürültü de dikkat çekti.

Başka bir öğrenci tarafından kayıt altına alınan bu görüntüler, dün gece sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, kısa sürede büyük tepki topladı.

Ankara'daki bir okulda skandal görüntü! ANKARA'DAKİ BİR OKULDA SKANDAL GÖRÜNTÜ!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

'nın konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattığı öğrenildi.

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