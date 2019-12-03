Edirne'de kadınlara korkunç saldırı! Kimyasal madde atıp kaçtı
Edirne’de minibüsteki yolculara ve kaldırımda yürüyen kadınlara henüz belirlenemeyen, kimyasal madde olduğu iddia edilen sıvı maddeyle saldırı anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
İddialara göre, okulu için Edirne'ye taşınan 19 yaşındaki A.Y.Ö., annesiyle birlikte kaldırımda yürürken henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek şahıs tarafından belirlenemeyen bir sıvıyla saldırıya uğradı. Saldırgan şahıs hızlıca olay yerinden uzaklaşırken, yüzünde yanıklar oluşan genç kız ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerini alarma geçiren şüpheli, bu kez de Edirne Toplu Ulaşım Sistemine ait minibüste yolcularla birlikte yolculuk yaparken tam yolcular minibüsten ineceği esnada yanında bulunan sıvıyı yolcuların üzerine attı. Sıvının isabet ettiği G.Y. isimli kadının yüzünde de kızarıklık oluştu. Şüpheli şahıs minibüsten inerek kaçtı. Yaralanan kadın ise olay yerine yakın polis ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.
Bölgede bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede poşete sarılıp yol kenarına atılmış şüpheli bir şişe buldu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere şişeye el konulurken, yaşanan olaylarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
DEHŞET GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, anne ve kızın kaldırımda yürüdüğü görülüyor. Bu sırada erkek bir şahsın anne ve kızın yanına gelip elinde bulunan maddeyi kızın yüzüne attığı ve etrafta panik ve telaş anları güvenlik kamerasına yansıyor.
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