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Van Gölü'nde sular çekilince insan kemikleri ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
VAN GÖLÜ'NDE SULAR ÇEKİLİNCE İNSAN KEMİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

’nün Tuşba ilçesi sınırlarında suların çekilmesiyle birlikte çok sayıda insan kemiği ortaya çıktı. İnsan kemiklerinin görüldüğü bölgede antropologlarla Van İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bölgede inceleme başlatan ekipler, insanların ne sebeple öldürüldüğü ve kaç yıllık oldukları yönünde bir çalışma yapacak.

sularının mevsim şartlarına bağlı çekilmesiyle çok sayıda insan iskeleti ortaya çıktı. Van Gölü'nün İskele Mahallesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasında kalan kıyı şeridinde suların çekilmesi sonucu çok sayıda kafatası ve kemik ortaya çıktı.

Van Gölü'nde sular çekilince insan kemikleri ortaya çıktı VAN GÖLÜ'NDE SULAR ÇEKİLİNCE İNSAN KEMİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

İNCELEME BAŞLATILDI

İnsan kemiklerinin görüldüğü bölgede antropologlarla Van İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bölgede inceleme başlatan ekipler, insanların ne sebeple öldürüldüğü ve kaç yıllık oldukları yönünde bir çalışma yapacak.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi kapatarak delil aradı. Kemikleri sandıklara koyan ekipler, incelenmek üzere laboratuvara götürdü. Kemiklerin kime ait olduğunun araştırılması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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