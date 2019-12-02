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Türkiye Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak'a 10 ay sonra bir büyük acı daha

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
10 AY SONRA BİR BÜYÜK ACI DAHA

Türkiye Ampute Futbol Teknik Direktörü , 10 ay önce sobadan çıkan gazdan zehirlenen annesinden sonra tedavisi devam eden babasını da kaybetti.

Ampute Futbol teknik direktörü 'ın 'ta yaşayan annesi ve babası 2 Şubat 2019 tarihinde sobadan sızan gazdan zehirlenmiş ve anne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak'a 10 ay sonra bir büyük acı daha TÜRKİYE AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ OSMAN ÇAKMAK'A 10 AY SONRA BİR BÜYÜK ACI DAHA

YANINA DEFNEDİLDİ

Baba Ömer Çakmak ise Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 10 ay süren tedaviye yenik düşerek hayatını kaybeden Baba Çakmak, Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında eşi Sultan Çakmak'ın yanına defnedildi.

YALNIZ BIRAKAMADILAR

Cenaze törenine, Tokat İl Protokolü ile birlikte Ampute Milli Takım teknik ekibi ve oyuncuları da katıldı. Çakmak, kendilerini acılı günlerinde yalnız bırakmayan askeri ve devlet erkanına ve vatandaşlara teşekkür etti.

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