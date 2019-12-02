Mersin'deki Alevi evlerine yazılan yazıların sırrı ortaya çıktı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Alevi ailelerin yaşadığı bölgedeki bazı evlerin duvarlarındaki tarihlerin sırrı ortaya çıktı. Emniyet ekiplerini yaptığı araştırma sonucu, yazıların lösemi hastaları için yardım toplayan kadının girdiği binaları unutmamak için yazdığı öğrenildi.

Yenişehir'e bağlı Piri Reis Mahallesi'nde, Alevi ailelerin yaşadığı bölgedeki bazı evlerin duvarlarına çeşitli tarihler yazıldığı görüldü. Alevi olmayan ailelerin de evlerinin duvarlarında tarihlerin yazılı olduğu fark edildi.

