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Mersin'deki Alevi evlerine yazılan yazıların sırrı ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2019
MERSİN'DEKİ ALEVİ EVLERİNE YAZILAN YAZILARIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

'in Yenişehir ilçesinde, Alevi ailelerin yaşadığı bölgedeki bazı evlerin duvarlarındaki tarihlerin sırrı ortaya çıktı. Emniyet ekiplerini yaptığı araştırma sonucu, yazıların lösemi hastaları için yardım toplayan kadının girdiği binaları unutmamak için yazdığı öğrenildi.

Yenişehir'e bağlı Piri Reis Mahallesi'nde, Alevi ailelerin yaşadığı bölgedeki bazı evlerin duvarlarına çeşitli tarihler yazıldığı görüldü. Alevi olmayan ailelerin de evlerinin duvarlarında tarihlerin yazılı olduğu fark edildi.

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