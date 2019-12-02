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Uludağ’da 2 dağcı kayboldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
KÖTÜ HABER GELDİ! EKİPLER ALARMDA...

Uludağ’da dün akşam zirveye çıkan 2 dağcı kayboldu. Kar yağışının ve soğuk havanın etkili olduğu zirvede geceden beri seferber olan ekipler dağcıları arıyor.

Edinilen bilgiye göre, dün zirveye çıkmak için Uludağ'a gelen 2 dağcı, sisin bastırmasıyla birlikte yönlerini kaybetti. Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın 100 metre ilerisine 34 SK 2280 plakalı araçlarını park eden Mert Alpaslan ve Efe Sarp isimli 2 dağcı zirveye çıkmak için yola koyuldu.

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